Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kore ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yaptı. Macron, boğazın açılması amacıyla "askeri operasyon başlatmanın gerçekçi bir fikir olmadığını" ifade etti.

Macron ayrıca Trump’ın kendisi ve eşi Brigitte Macron ile ilgili sözlerinin "ne nezaket kurallarına uygun ne de seviyeli" olduğunu belirtti.

Macron, Trump’ın ABD’nin müttefiklerini Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için çalışmaya çağırmasına değinerek, "Bazı kişiler, Hürmüz Boğazı’nın askeri operasyon yoluyla zorla açılması fikrini savunuyor. Bu görüş, zaman zaman ABD tarafından dile getirildi" dedi. Macron, "Bu, gerçekçi olmadığı için hiçbir zaman desteklediğimiz bir seçenek olmadı. Gerçekçi değil, çünkü aşırı derecede zaman alacak ve boğazdan geçen herkesi önemli kaynaklara ve balistik füzelere sahip olan İran Devrim Muhafızları’nın tehditlerine ve bir dizi başka risklere maruz bırakacaktır" ifadelerini kullandı. Macron, Hürmüz Boğazı’nın açılmasının ancak İran’la konuşarak yapılabileceğini vurguladı. Macron, "Başından beri söylediğimiz şey, bu boğazın enerji akışı, gübre ve uluslararası ticaret için stratejik öneme sahip olduğu için yeniden açılması gerektiğidir, ancak bu yalnızca İran ile istişare edilerek yapılabilir" şeklinde konuştu. Macron Trump’ı savaş konusunda sürekli olarak kendisiyle çelişmekle suçlayarak, "Ciddi olmalısınız. Ciddi olmak istediğinizde, bir önceki gün söylediğinizin tam tersini her gün söylemezsiniz. Belki de her gün konuşmamalısınız" dedi.

"YARDIM GÖRMEDİKLERİNDEN ŞİKAYET EDEBİLİRLER, BU BİZİM OPERASYONUMUZ DEĞİL"

Trump’ın İran’a yönelik saldırılara destek vermeyen NATO müttefiklerine yönelik eleştirileri ve ABD’yi ittifaktan çekme tehditleri sorulan Macron, Trump’ın ittifaka olan bağlılığı konusunda "günlük şüpheler oluşturarak NATO’yu baltaladığını" söyledi.

Macron, "ABD’lilerin İsrail ile kendi başlarına karar verdikleri bir operasyon hakkında sürekli yorum yapmak istemiyorum. Yardım görmediklerinden şikayet edebilirler, ancak bu bizim operasyonumuz değil. Biz en kısa sürede barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRUMP’IN SÖZLERİ NE NEZAKET KURALLARINA UYGUN NE DE SEVİYELİ"

Macron ayrıca Trump’ın kendisi ve eşi Brigitte Macron ile ilgili ifadelerinin "cevap vermeye değmediğini" belirtti.

Macron, "Çok ciddi şeylerden bahsediyoruz, savaştan bahsediyoruz, bugün savaşta olan kadınlardan ve erkeklerden, öldürülen kadınlardan, erkeklerden ve sivillerden, bu bölgede devam eden savaştan bahsediyoruz. Duyduğum sözler ne nezaket kurallarına uygun ne de seviyeli" dedi.