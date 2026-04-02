İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hürmüz Boğazı dünyaya açıktır ancak İran halkının düşmanlarına ve bölgedeki üslerine her zaman kapalı kalacaktır. Savaş, saldırganların coşkusu ve hayalleriyle değil, İran'ın stratejisi ve otoritesiyle sona erecektir” ifadelerini kullandı.