ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro sonrası görev yapan Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e yönelik yaptırımları kaldırdığı belirtildi.

Rodriguez ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD'nin kararı, ülkeler arası ilişkileri normalleştirme ve güçlendirme yolunda önemli bir adım. Bu sürecin ve kararlılığın, nihayetinde ülkemize yönelik yürürlükteki ek yaptırımların kaldırılmasına da olanak tanıyacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.