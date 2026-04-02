İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yeni tehditler savurmasının ardından açıklama yayımladı.

ABD-İsrail'in İran'ın askeri kapasitesini yok ettiklerine dair iddialarına değinen Zülfikari, "Stratejik füze üretim merkezlerimizi, uzun menzilli saldırı ve hedef belirleme insansız hava araçlarımızı, modern hava savunma ve elektronik savaş sistemlerimizi ve özel teçhizatımızı yok ettiğinizi ummayın, çünkü böyle bir düşünceyle kendinizi içinde bulduğunuz bataklığı daha da derinleştireceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail'e hitaben, "Başlattığınız saldırganlığın bedelini ödeyeceksiniz." diye seslenen Zülfikari, "Şimdiye kadar çektiğiniz güçlü ve hayal edilemez darbelerin ve tokatların devamında, daha ezici, daha geniş ve daha yıkıcı eylemlerimizi bekleyin." ifadelerini kullandı.