En büyük sıkıntısının çoban bulamamak olduğunu aktaran Akbulut, "15 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yapıyoruz. Son yıllarda çoban bulmak neden zor hale geldi. Biz kendi vatandaşlarımıza, kendi evlatlarımıza bu mesleği sevdiremedik. Herkes hazıra konup, uğraşmadan kazanma peşinde. Çobanlara nasıl imkanlar sağlıyoruz? Şu anda asgari ücretin üzerinde, 2 asgari ücretin üzerinde, yaklaşık 80 bin liraya yakın maaş veriyoruz. Yeme, içme, sigorta bize ait. O halde bile bulamıyoruz, çok zor. Gençlerin bu mesleğe yönelmemesinin sebebi ilk başta bizleriz. Niye? Çünkü göstermedik, belletmedik, sevdiremedik. Bu da bizi şu anda çıkılmaz bir halin içine aldı" dedi.

"KENDİMİZ BESLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Akbulut, "Çoban bulamadığımız süreçte nasıl kendimizi idame ettiriyoruz? Kendimiz gütmeye çalışıyoruz, kendimiz beslemeye çalışıyoruz. Ondan dolayı da tarla, tapanımız, bağ, bahçemiz var; onları da yapamıyoruz, yarım kalıyor. Yoncasını ekiyoruz, samanını kendimiz topluyoruz, arpa, buğday ekmeye çalışıyoruz. Bunları kendimiz yapıyoruz ama çoban olmadığı zaman o işleri de yapamıyoruz. Bu kez satın almaya başlıyoruz. Ailemiz destek olmaya çalışıyor; çocuğumuzla geliyoruz, kızımızla geliyoruz ama bu da yetmiyor" diye konuştu.

"ÜRETMEMİZ ŞART"

Hayvan üretimi ve sayısının da olumsuz etkilendiğini belirten Akbulut, "Şu anda biz bile bakamayacağımız hayvanı satmak zorunda kalıyoruz. Niye? Çünkü öbür tarafta bağ, bahçemiz iptal oluyor. Orayı da yetiştiremediğimiz için sayı azalıyor, düşürmek zorunda kalıyoruz. Hayvan olmazsa sayı düşer, sonra ithal etmeye çalışırız. İthal etsek de bu bizi karşılamaz, Türkiye nüfusunu karşılamaz. Onun için hepimizin bir şekilde, ikişer de olsa, üçer de olsa besicilik yapması gerekiyor. Üretim olmadığı anda et fiyatı, süt fiyatı, yoğurt fiyatı haddinden fazla yükselir. Bu da hayvan nüfusunun düşmesinden kaynaklanır. Onun için üretmemiz şart. Türkiye'nin ayakta durabilmesi için üretmek zorundayız" dedi.

GENÇLERE ÇAĞRI

Akbulut, "Besicilikte üretmemiz şart. Üretmezsek hiçbir refah sağlayamayız. İç ve dış düşmanımız çok. Refaha kavuşmamız için besi üretmek şart. Gençlerimize tavsiyem, bu işleri bir şekilde sevmeleri. Boş durmaktansa bir işte çalışmaları şart. Yoksa ülke olarak da devlet olarak da kalkınamayız. Bu mesleği bırakmadan, ellerinden geldiği kadar mücadele etmeleri. Savaşmamız, üretmemiz lazım. Üretmezsek olmaz" diye konuştu.