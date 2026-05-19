107 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi bugün de aynı gurur ve heyecanla yaşatılıyor. Türkiye, 19 Mayıs coşkusunu kutluyor.
Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs 1919'un üzerinden 107 yıl geçti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan ve Cumhuriyet'e uzanan yolculuk, bugün de aynı heyecan ve gururla anılıyor.
Bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü olan 19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil; birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhunun en güçlü simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle, Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı gün coşkuyla kutlanıyor.
Çanakkale
Nevşehir
Sakarya
Muğla/Fethiye
İstanbul
Erzurum
Bursa
Kırşehir
Görseller Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.
"Bütün ümidim gençliktedir" sözleriyle geleceği gençlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, minnet ve özlemle anılırken, 19 Mayıs'ın taşıdığı milli ruh nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.