İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD halkına hitaben mektup yayımladı.

Pezeşkiyan mektubunda, İran halkının, Amerika, Avrupa ve komşu ülkeler de dahil olmak üzere hiçbir millete karşı düşmanlık beslemediğini bildirdi.

Pezeşkiyan, ABD’nin İran’ın çevresinde yoğun bir askeri yığınak yaptığını ve İran’a saldırdığını belirterek, ülkesinin söz konusu bu şartlar altında savunma kapasitesini geliştirmekten vazgeçmeyeceğini aktardı.

Pezeşkiyan, “İran tüm dış baskılara rağmen gelişme gösteriyor. Söz konusu gelişme medyanın ortaya koyduğu algı çalışmaları ile değil, doğrudan gözlemlenerek anlaşılabilir” ifadelerini kullandı.

"ABD, İSRAİL’İN VEKİL GÜCÜ GİBİ HAREKET EDİYOR"

İran’a yönelik saldırıların ABD halkının çıkarına hizmet etmediğini ve İran’daki çocukların öldürülmesinin, kanser ilacı üreten fabrikaların vurulmasının ABD imajını daha da zedeleyeceğinin altını çizen Pezeşkiyan, ABD’nin İsrail’in vekil gücü gibi hareket ederek İran’a yönelik saldırılara katıldığını söyledi.

Pezeşkiyan, ABD halkına, “Bugün ABD hükümetinin öncelik listesinde gerçekten ‘önce Amerika” mı vardır?’ sorusunu yönelterek, “Çatışma ile iş birliği arasında yapılacak seçim, kader belirleyen bir seçimdir ve sonuçları gelecek nesillerin kaderini şekillendirecektir. İran, binlerce yıllık tarihinde çok sayıda saldırgan görmüştür. Onlardan geriye sadece utançla anılan bir isim kalmış, İran ise gururla ayakta durmuştur” değerlendirmesinde bulundu.