Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, ekonomide dengeleri değiştirecek kritik bir kanun teklifini yasalaştırdı.

Kabul edilen maddeler arasında en dikkat çekeni, yıllardır beklenen ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası şekillenen "araç kullanamayan engellilere ÖTV istisnası" oldu.

10 YILDA BİR ÖTV’SİZ ARAÇ DÖNEMİ

Yapılan düzenlemeyle birlikte, engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak ortopedik engeli nedeniyle "sürücü belgesi alamayacağı" tespit edilen bireyler de ÖTV istisnasından yararlanabilecek.

• Kapsam: Sadece ortopedik engelli bireyleri kapsıyor.

• Süre: Bu hak, 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilecek.

• Şart: Kişinin sağlık kurulu raporuyla sürücü belgesi alamayacağının belgelenmiş olması gerekiyor.

DEĞERLİ TAŞLARA YÜZDE 20 VERGİ GELİYOR

Ekonomi paketinin bir diğer önemli maddesi ise lüks tüketime yönelik oldu.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na eklenen yeni listeyle birlikte elmas, inci, kıymetli taşlar ve bu taşlardan yapılan eşyalar için uygulanacak ÖTV oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

Mücevherat ve değerli taşlara yönelik bu vergi düzenlemesi, kanunun yayımını izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.

KAMU TAŞINMAZLARINA ÖZELLEŞTİRME YOLU AÇILDI

Düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların ekonomiye kazandırılmasının önü açılıyor.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve çeşitli kamu kurumlarının mülkiyetindeki taşınmazlar, ilgili idarenin talebi halinde özelleştirme kapsamına alınabilecek.

Elde edilen gelirler, giderler düşüldükten sonra ilgili kurumun bütçesine aktarılacak.

Cumhurbaşkanı, bu gelirlerin karşılığında ödenek kaydetmeye yetkili kılınırken, yatırımlar yılı yatırım programıyla ilişkilendirilecek.

DEFTERDARLARIN GÖREV TANIMI YENİLENDİ

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda, yerel mali yönetimde de değişikliğe gidildi.

Defterdarlar, bulundukları ilde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın en üst amiri olarak tanımlandı.

Yeni düzenlemeyle defterdarlar; işlemlerin denetlenmesi, mevzuata aykırı durumların takibi ve merkezden gelen soruların yanıtlanmasından doğrudan sorumlu olacak.