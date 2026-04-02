ABD ve İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

ABD'de yayın yapan Axios platformuna konuşan üç ABD'li yetkili, Washington ve Tahran yönetimleri arasında ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmeler yapıldığını belirtti.

Yetkililer, ABD ve İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında ateşkes sağlanmasına yönelik görüşmeler yaptığını iddia ederek, bu görüşmelerin doğrudan veya arabulucular aracılığıyla olup olmadığına ilişkin detay vermedi.

Bu görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya varılıp varılmayacağının belirsizliğini koruduğuna işaret eden yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu olasılığı hem yönetim içindeki hem de dışındaki yetkililerle görüştüğünü ileri sürdü.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak da Trump'ın dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü ve olası bir ateşkesi gündeme getirdiğini, ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğünü öne sürdü.

Bu arada başka bir kaynak, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 31 Mart'ta arabulucularla olası ateşkes hakkında görüşmeler yaptığını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması dahil olmak üzere taleplerinin karşılanması halinde ABD'nin ateşkese açık olduğu mesajını İran'a ilettiğini aktardı.

Söz konusu kaynak, Vance'in, anlaşmaya varılamaması halinde İran'ın altyapısını vuracaklarına ilişkin Trump'ın sözlerini yinelediğini belirtti.

⁠⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.