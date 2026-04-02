BIST 100 endeksi, dünkü yüzde 1,15’lik primli kapanışının ardından bugün kar satışlarıyla karşılaştı.

Güne yüzde 0,78 azalışla 12.836,84 puandan başlayan endekste, özellikle bankacılık endeksindeki yüzde 2,21’lik sert düşüş piyasa üzerinde baskı oluşturdu.

Holding endeksi de yüzde 0,87 değer kaybıyla bu düşüşe eşlik etti.

Kaynak: Forinvest

TERA YATIRIM'IN TERCİHİ: PEKGY VE TEHOL

Piyasanın satıcılı seyrine rağmen Tera Yatırım, net 738 milyon TL'lik hacimle günün en çok alım yapan ikinci kurumu olarak öne çıktı.

Kurumun portföyünde en büyük ağırlığı gayrimenkul ve holding hisseleri oluşturdu:

• Peker GYO (PEKGY): Tera’nın alımlarının yüzde 37,97'sini oluşturarak 10,3 milyon lotla ilk sırada yer aldı. (Maliyet: 13,61 TL)

• Tek-Art Turizm (TEHOL): Yüzde 24,52'lik pay ve 6,6 milyon lot ile ikinci en çok tercih edilen hisse oldu. (Maliyet: 16,86 TL)

• Diğer Önemli Alımlar: Tera Yatırım ayrıca TRALT (990 bin lot), ASTOR (663 bin lot) ve INDES (619 bin lot) hisselerinde de alım tarafında yer aldı.

SATIŞ TARAFINDA HANGİ HİSSELER VAR?

Kurumun satış listesinin başında ise sanayi ve gıda devleri yer alıyor. Tera Yatırım üzerinden en çok çıkış yapılan hisseler sırasıyla şunlar oldu:

• SASA: -654 bin lot (yüzde 14,28 pay)

• TUKAS: -518 bin lot (yüzde 11,32 pay)

• MARMR: -289 bin lot (yüzde 6,32 pay)

DESTEK SEVİYELERİ TAKİP EDİLİYOR

Piyasa uzmanları, BIST 100 endeksinin 12.850 puanlık destek seviyesinin üzerinde kalmaya çalıştığını belirtiyor.

Bankacılık sektöründeki satış baskısının hafiflemesi durumunda endeksin tekrar 13.000 direncine yönelebileceği ancak Tera Yatırım gibi büyük oyuncuların alım iştahının gayrimenkul gibi yan sektörlerde yoğunlaşmasının piyasadaki seçici hareketi desteklediği vurgulanıyor.

