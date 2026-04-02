Türkiye’nin dış ticaret dengesi, bu yıl mart ayında hem bölgesel çatışmaların lojistik etkileri hem de tatil dönemlerinin getirdiği çalışma günü kaybıyla zorlu bir sınav verdi.

Bakan Ömer Bolat’ın açıkladığı verilere göre mart ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,4 azalarak 21,9 milyar dolara düştü.

İTHALAT YÜKSELİŞTE, AÇIK BÜYÜYOR

İhracattaki düşüşe karşın ithalat tarafındaki artış dikkat çekti. Aynı dönemde ithalat yüzde 8,4 oranında yükselişle 33,2 milyar dolara ulaştı.

Bu tablo neticesinde mart ayı dış ticaret açığı 11,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE BAYRAM ETKİSİ

Bakan Bolat, ihracattaki düşüşün temel nedenlerini iki ana başlıkta topladı:

• Lojistik ve Jeopolitik Baskı: Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizliklerin dış ticaret üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu belirten Bolat, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, son bir ayda ihracatımızda yüzde 40’a varan bir baskı yarattı. Belirsizlik ortamı ticaret ve yatırım kararlarını yavaşlatıyor" dedi.

• Takvim ve Bayram Kaybı: Mart ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve takvim etkisinin, üretim ve sevkiyat süreçlerinde yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir kayba yol açtığı ifade edildi.

Bakan Bolat, küresel piyasalardaki tüm bu zorluklara rağmen Türkiye'nin üretim gücünü koruduğunu ve ihracatı yeniden ivmelendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek konuşmasını tamamladı.