Kripto para piyasasında kurumsal alımlar hız kesmeden devam ederken, Japonya merkezli Metaplanet dikkat çeken bir hamleye imza attı. Şirket, 2026 yılının ilk üç ayında toplam 5.075 adet Bitcoin satın aldı.

Yapılan bu alımların toplam büyüklüğü yaklaşık 400 milyon doların üzerinde hesaplanırken, Metaplanet’in toplam Bitcoin varlığı 40.177 BTC seviyesine ulaştı.

İlk 3’e Girdi

Bu son alımla birlikte Metaplanet, halka açık şirketler arasında dünyanın en fazla Bitcoin tutan üçüncü şirketi konumuna yükseldi. Şirket, böylece küresel ölçekte Bitcoin biriktiren devler arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Strateji Net: Bitcoin Rezervi

Metaplanet’in izlediği strateji ise dikkat çekici. Şirket, geleneksel nakit rezervleri yerine bilançosunu büyük ölçüde Bitcoin üzerine kurmayı tercih ediyor.

Bu yaklaşım: Enflasyona karşı korunma, Uzun vadeli değer artışı ve Dijital varlıklara erken pozisyon alma gibi hedeflere dayanıyor.

Kurumsal Talep Güçleniyor

Metaplanet’in agresif alımları, kurumsal yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Özellikle son dönemde artan alımlar, Bitcoin’in şirket bilançolarında stratejik rezerv varlık olarak konumlandığını gösteriyor.