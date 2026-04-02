ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı şubatta aylık bazda yüzde 4,9 artışla 57,3 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 60,5 milyar dolar olması yönündeydi. Söz konusu rakam ocakta 54,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkenin ihracatı şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarak 314,8 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. İthalat da yüzde 4,3 yükselerek 372,1 milyar dolara ulaştı ve Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'nin büyük ticaret ortaklarından Meksika'ya karşı verdiği mal ticareti açığı şubatta 4,1 milyar dolar artarak 16,8 milyar dolar, Tayvan'a verdiği açık ise 3,8 milyar dolar yükselerek 21,1 milyar dolar oldu.

Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Vietnam (16,5 milyar dolar), Çin (13,1 milyar dolar), Güney Kore (7,6 milyar dolar), Avrupa Birliği (5,1 milyar dolar), Japonya (4,7 milyar dolar), Malezya (4 milyar dolar), Hindistan (3,5 milyar dolar), Almanya (3,3 milyar dolar), İrlanda (2,8 milyar dolar), Fransa (2,2 milyar dolar), İtalya (1,8 milyar dolar), İsrail (800 milyon dolar) ve Kanada (700 milyon dolar) yer aldı.

ABD'nin fazla verdiği ticaret partnerleri ise İsviçre (7,8 milyar dolar), Hollanda (6,8 milyar dolar), Hong Kong (6,6 milyar dolar), Birleşik Krallık (5,6 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,8 milyar dolar), Singapur (2,9 milyar dolar), Brezilya (1,4 milyar dolar), Avustralya (900 milyon dolar), Belçika (800 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (200 milyon dolar) oldu.