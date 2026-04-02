Yatırımcılar, Trump’ın İran ile olası bir çatışma riskine dair daha itidalli bir dil kullanmasını beklerken, gelen sert mesajlar piyasalardaki risk iştahını bıçak gibi kesti.

Bu durum, geçtiğimiz günlerde 7.000 TL barajını zorlayan fiziki gram altın fiyatlarını yeniden aşağı yönlü bir baskı altına aldı.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin "satış baskısı" ile dengelendiği karmaşık bir seyir izlendiğini belirtiyor.

2 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ TABLOSU

Güne 6.705 TL seviyelerinden başlayan gram altın ve 4.685 dolar bandındaki ons altın, piyasaların açılmasıyla birlikte şu rakamlardan işlem görüyor:

ALTIN YATIRIMCISINI NE BEKLİYOR?

Birkaç gün öncesine kadar rekor seviyeleri test eden altın, ABD’den gelen açıklamaların ardından kar satışlarıyla karşılaştı.

Piyasa analistlerine göre ons altının 4.670 dolar seviyesindeki tutunma çabası, gram altının iç piyasadaki kaderini belirleyecek.

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel siyasi iklim, altın fiyatları üzerinde kısa vadeli sert hareketler yaratmaya devam edebilir.

Yatırımcıların "bekle-gör" stratejisine geçtiği bu dönemde, fiziki altın talebindeki değişimler yakından izleniyor.