ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerginliklerin enerji arzına ilişkin endişeleri artırması ve bu durumun enflasyon riskleriyle beraber merkez bankalarının politika adımlarında daha temkinli davranabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle yükseldi.

Enerji piyasalarını alt üst eden Orta Doğu'daki gelişmeler, ekonomik tahminleri sarstı ve yatırımcıları güvenli liman olarak dolara yönlendirdi.

Dolardaki değerlenme, yatırımcıların ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran'dan gelen misillemelerin yarattığı jeopolitik riskler nedeniyle dolar varlıklarına yöneldiğine ve bunun dolar endeksinde yukarı yönlü harekete yol açtığına işaret ediyor.

Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerilimler, enerji piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının sürmesine neden olurken, enerji maliyetlerindeki bu yükseliş, küresel ölçekte enflasyonu hızlanma riskleriyle karşı karşıya bırakıyor.

Söz konusu gelişmeler merkez bankalarının para politikasında temkinli ve sıkı duruşunu koruyacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Jeopolitik risk kaynaklı enerji fiyatı artışları, varlık fiyatlamaları üzerinde dolaylı ancak güçlü bir etki yaratmaya devam ediyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'nin konumu, küresel enerji fiyatlarındaki artış ve küresel büyüme beklentilerindeki düşüş de doları destekledi.

DOLAR ENDEKSİ, KASIM 2025'TEN BU YANA İLK KEZ 100 SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Bu gelişmelerle, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,43 artarak 2024 Ekim-Aralık döneminden bu yana en güçlü çeyreklik performansını sergileyen dolar endeksi bu dönemi 99,7 seviyesinden tamamladı. Dolar endeksi, geçen ay 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 100 seviyesini aşmıştı.

Yılın ilk çeyreğini avro/dolar paritesi yüzde 1,7 düşüşle 1,1554, dolar/İsviçre frangı paritesi yüzde 0,8 artışla 0,799, dolar/yen paritesi yüzde 1,2 yükselişle 158,8 seviyelerinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi 1,1411'le Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi, dolar/yen paritesi de Temmuz 2024'ten bu yana ilk defa 160 seviyesinin üzerini gördü.

Dolar endeksi, 2025 yılında yüzde 9,4 gerileyerek 2017'den bu yana en hızlı düşüşünü kaydetmişti.

Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kriz dönemlerinde yatırımcılar her zaman getirilerden ziyade likiditeye değer verirler ve bu da doların güvenli liman olarak cazibesini açıklamaya yardımcı olur." dedi.

Dünya çapındaki tedarik zincirlerine ve ödeme sistemlerine derinlemesine entegre olmasından dolayı kriz dönemlerinde işlem amaçlı olarak dolara ihtiyaç duyan katılımcılar arasında bu para birimine olan talebin de hızla arttığını belirten Foley, "Piyasanın geçen seneki nisan ayındaki düşüşün ardından uzun vadeli dolar pozisyonları açma konusunda isteksiz davranması, muhtemelen dolara geri dönüşü artırmıştır." diye konuştu.

Bundan önce piyasalarda doların güvenli liman statüsünü yitirip yitirmediği ve bunun yerine uzun vadeli bir düşüş eğilimine girip girmediğinin tartışıldığını dile getiren Foley, en azından kısa vadede bu tartışmanın çözüme kavuştuğunu kaydetti.

Foley, kısa vadede Orta Doğu'daki krizin tırmanmasının doların değerini artıracağı öngörüsünde bulundu.