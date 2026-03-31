Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), uzun bir aranın ardından TL/USD swap ihalesi açarak piyasaya müdahale etti. 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen ihalede Merkez Bankası, piyasaya TL likidite sürerken karşılığında dolar çekiyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmanın yoğunlaştığı bu dönemde atılan adım, para politikası açısından dikkat çekici bir sinyal niteliği taşıyor.

SWAP NEDİR, TCMB NEDEN BAŞVURDU?

Swap ihaleleri, merkez bankalarının kısa vadeli faiz ve döviz likiditesini yönetmek için kullandığı klasik para politikası araçlarından biridir. Bu işlemde iki taraf, belirli bir vade sonunda geri vermek üzere farklı para birimlerini karşılıklı olarak birbirine devreder.

TCMB'nin açtığı ihalede işlem şu şekilde işliyor: Merkez Bankası piyasadan dolar alıyor, karşılığında Türk lirası veriyor. Vade 1 hafta olarak belirlendi ve ihale 7 Nisan 2026'da kapanacak. İhale tutarı 5 milyar TL olarak açıklandı, saat 10:00-10:30 arasında gerçekleştirildi.

Bu enstrüman; hem piyasadaki döviz arzını artırmak hem de TL likiditesini yönetmek açısından merkez bankalarına çift yönlü bir esneklik sunuyor. TCMB'nin uzun bir aradan sonra bu araca yeniden başvurması, mevcut konjonktürde hem döviz hem de faiz tarafında dengeleme ihtiyacı doğduğuna işaret ediyor.

KÜRESEL TABLO: PETROL KRİZİ VE GELİŞEN PİYASALAR ÜZERİNDEKİ BASKI

TCMB'nin bu adımı, küresel piyasaların çalkantılı bir döneminden geçtiği bir zamana denk geliyor. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte ham petrol fiyatları yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Brent petrolde yüzde 9'a ulaşan ani yükseliş, küresel enflasyon beklentilerini yeniden canlandırırken risk iştahını da belirgin biçimde zayıflattı.

Gelişmekte olan ülke piyasaları bu ortamda özellikle kırılgan bir konumda bulunuyor. Dolar talebi artarken yerel para birimleri üzerindeki baskı yoğunlaşıyor. Türkiye özelinde bakıldığında, yılın ilk iki ayında görece istikrarlı seyreden TL, mart ayı itibarıyla daha yüksek volatiliteyle karşı karşıya kaldı. Ekonomik güven endeksinin de mart ayında gerilediği düşünüldüğünde TCMB'nin bu adımı, yalnızca teknik bir likidite operasyonu olarak değil, aynı zamanda piyasa güvenini desteklemeye yönelik bir mesaj olarak da değerlendirilebilir.

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

TCMB'nin swap ihalelerine uzun aranın ardından yeniden başvurması, piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek. İhalenin gerçekleşen tutarı ve oluşan swap puanları, bankanın likidite yönetimindeki önceliklerini daha net ortaya koyacak.

Kısa vadede en kritik gösterge, ihalenin ne ölçüde talep gördüğü olacak. Talep güçlü gelirse bu, piyasanın TL likiditesine olan ihtiyacının yüksek olduğunu teyit edecek. Zayıf bir talep ise ihalenin sembolik bir sinyal işlevi gördüğü şeklinde yorumlanabilir.

Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde bu enstrümanı ne sıklıkla kullanacağı ve ihale tutarlarını nasıl şekillendireceği, para politikasının genel seyri açısından belirleyici bir veri noktası olmaya devam edecek. Piyasa analistleri, özellikle nisan ayı toplantısına kadar olan süreçte TCMB'nin adımlarını küresel gelişmelerle birlikte değerlendiriyor.