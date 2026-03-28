28 Mart 2026 Cumartesi gününe girilmesiyle birlikte, ekonomi dünyasının kalbi döviz kurlarındaki hareketlilikle atmaya devam ediyor. Yatırım kararlarını şekillendiren ve iç piyasadaki fiyatlamaları doğrudan etkileyen Dolar ve Euro, haftanın bu ilk saatlerinde yatırımcıların en çok araştırdığı konuların başında geliyor.
Günün ilk ışıklarıyla birlikte bankalararası piyasadan alınan verilere göre, döviz kurlarında dengeli bir seyir izleniyor. Saat 07:17 itibarıyla tabelalara yansıyan rakamlar şöyle:
Dolar/TL: 44,4693 TL
Euro/TL: 51,2664 TL
YATIRIMCILARIN GÖZÜ KULAĞI "KUR" SEVİYELERİNDE
Vatandaşlar ve kurumsal yatırımcılar, "1 Dolar kaç TL?" ve "Euro bugün kaç lira?" sorularına yanıt ararken, analistler dövizdeki bu seviyelerin ithalat-ihracat dengesi ve enflasyon beklentileri üzerindeki kritik etkisine dikkat çekiyor. Hafta sonu olması sebebiyle serbest piyasa ile banka makas aralıklarının takibi, işlem yapacaklar için büyük önem arz ediyor.