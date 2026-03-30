Küresel piyasalardaki hareketliliğin gölgesinde, haftanın açılış saatlerinde döviz kurlarında dengeli bir seyir izleniyor. İşte güne damga vuran güncel rakamlar:

DÖVİZ KURLARINDA HAFTALIK AÇILIŞ: DOLAR VE EURO NE KADAR?

Piyasaların açılmasıyla birlikte bankalararası verilerde kaydedilen son rakamlar, döviz kurlarının yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Saat 07:17 itibarıyla tabelalara yansıyan fiyatlar şöyle:

Dolar/TL: 44,4526 TL (Alış) | 44,4696 TL (Satış)

Euro/TL: 51,3273 TL (Satış)

FİNANSAL KARARLAR ÖNCESİ KRİTİK TAKİP

Ekonomik verilerin ve merkez bankası mesajlarının beklendiği bu dönemde, "1 Dolar kaç TL?" ve "Euro bugün kaç lira?" soruları arama motorlarında en üst sıralarda yer alıyor. Analistler, döviz kurlarındaki bu seviyelerin ithalat-ihracat dengesi ve iç piyasadaki enflasyonist beklentiler üzerindeki etkisinin sürdüğüne dikkat çekiyor.