Piyasalarda rezervler ve likidite yönetimine ilişkin tartışmalar sürerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel risk iştahındaki dalgalanmaların rezervler üzerinde baskı yarattığını belirten Karahan, altın kaynaklı işlemlerin bu süreçte doğal bir tercih olduğunu vurgularken, dezenflasyon sürecinin korunması için sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti.

"ALTIN KAYNAKLI İŞLEMLERİN KULLANILMASI SON DERECE DOĞAL BİR TERCİH"

Karahan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Döviz likiditesinin desteklenmesi gereken dönemlerde altın kaynaklı işlemlerin kullanılması son derece doğal bir tercih. İşlemlerin önemli bir kısmı vadeli altın-döviz takası niteliğinde. Yani vadesi geldiğinde söz konusu altınlar yeniden rezervlerimize geri dönecek. Rezervler üzerindeki baskı, küresel risk iştahındaki değişimlerin olağan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Rezerv yönetimi ve likidite araçlarımız konusunda proaktif, esnek ve kontrollü yaklaşım izliyoruz. Amacımız fiyat istikrarını ve finansal istikrarı güçlendirmek. Enflasyonla mücadelemizi olumsuz etkileyen dışsal bir durumla karşı karşıyayız. Dezenflasyon sürecinin devamı için gereken sıkılığı sağlamakta kararlıyız.