Banka tarafından yayımlanan araştırma notunda, piyasadaki spekülatif pozisyonların oldukça düşük seviyelerde kaldığına dikkat çekildi. Altının şu anki görünümünün "aşırı satılmış" olduğunu belirten analistler, yatırımcıların tarihsel dönemlere kıyasla çok daha "şahin" bir politika şokunu fiyatladığını ifade etti. Rapora göre bu durum, altın üzerinde kısa vadeli baskı yaratsa da orta ve uzun vadeli yükseliş potansiyelini ciddi oranda artırıyor.

FED İNDİRİMLERİ ALTINI KANATLANDIRACAK

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2026 yılında iki faiz indirimi gerçekleştireceğini öngörüyor. Bankanın hesaplamalarına göre:

Bu indirimlerin hayata geçmesi, altın fiyatına ons başına yaklaşık 120 dolarlık ek bir katkı sağlayabilir.

Faizlerin düşüş eğilimine girmesi, altının alternatif maliyetini düşürerek talebi canlandıracak.

MERKEZ BANKALARI SAHNEDE: AYLIK 60 TON ALIM HEDEFİ

Orta vadede altın fiyatlarını destekleyecek en önemli unsurlardan birinin merkez bankası alımları olmaya devam edeceği vurgulandı. Banka, stratejik rezervlerini güçlendirmek isteyen merkez bankalarının alımlarının yeniden ivme kazanacağını ve aylık ortalamanın 60 ton seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: CNBC-e

