FED Başkanı Powell, Orta Doğu’daki gelişmelere rağmen faiz oranlarının mevcut seviyesinin uygun olduğunu ifade etti. Bu açıklamaların ardından dolar endeksinde bir miktar zayıflama gözlenirken, ons altın güne 4.570 dolar seviyesinden başlayarak güç topladı. Gram altın ise 6.535 TL bandını test ederek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI (31 MART 2026)

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada işlem gören altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: 6.515,23 TL

Çeyrek Altın: 11.697,00 TL

Yarım Altın: 22.392,00 TL

Tam Altın: 43.059,50 TL

Cumhuriyet Altını: 44.784,00 TL

Gremse Altın: 107.978,96 TL

Ons Altın: 4.562,97 Dolar