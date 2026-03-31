Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 45. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ikinci ayına giren İran Savaşı'nın ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, savaşın kısa vadede ekonomik etkiler yaratacağını belirtirken, "Savaş bitse bile artçı etkilerin tahribatı bir süre daha devam edecektir" dedi ve ekonomi politikalarının savaş sonrası döneme göre şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"SAVAŞIN ETKİLERİ SÜRECEK"

İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan savaşın bölgesel ve küresel istikrara ciddi zararlar verdiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaş bir ön önce bitsin diye gayret ediyoruz. Savaşın bölgeye yayılmaması, derinleşmesi için gayret ediyoruz. Anlık duygularla karar veren bir ülke değiliz.

Kısa vadede yaşananların ekonomimizi üzerinde bazı olumsuz etkileri olacağını ifade edebilirim.

Dünyada büyümenin aşağı yönlü, enflasyonun yukarı yönlü riskler içerdiğini ifade etmemiz gerekiyor.

Temennimiz, bu etkilerin kısa vadeli olması ve bir an önce normal duruma dönülmesidir. Savaş bitse bile artçı etkilerle yaşanan tahribatın giderilmesi zaman alacak. Savaştan sonra yeni bir ortamla karşı karşıya geleceğiz. Bu yeni dönemi de çok iyi okumamız gerekiyor. Bu yeni döneme de kendimizi ekonomi politikalarında hazırlamakta fayda var."

"PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Ekonomi politikalarına da değinen Yılmaz, orta vadede Türkiye'nin güçlü bir programa sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Orta vadede doğru politikalar izleyen bir ülke olarak coğrafi avantajımızla çok önemli imkanlara sahip olduğumuzu görmemiz lazım. Ülkeler belli bir kontrol alanına sahip. Aslolan sizin programınızdır.

Dışarıdan etkiler geçicidir, programınızı hızlandırıcı veya yavaşlatıcı etki yapabilir. Biz de uygulamakta olduğumuz programı kararlı şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Yeni şartları dikkate alan politikalarla bu programı sürdüreceğiz."

EŞEL MOBİL SİSTEMİ VURGUSU

Akaryakıt fiyatlarına da değinen Yılmaz, eşel mobil sisteminin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti.

"Eşel mobil sistemi", akaryakıt fiyatlarında vergi ayarlamalarıyla fiyat artışlarının pompaya yansımasını sınırlayan bir mekanizma olarak bilinirken, Yılmaz bu sistemin enflasyondaki etkilenmeyi sınırlandırıcı rol oynayacağını ifade etti.

"Kısa vadeli etkileri sınırlandırıcı, orta vadeli imkanları destekleyici politikalarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.