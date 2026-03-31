Bakan Işıkhan bugün TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı işsizlik verilerini yorumladı. Işıkhan, paylaşımında işsizlik oranındaki tek haneli seyrin sürdüğüne dikkat çekerek "Son 34 aydır işsizlik oranında gerçekleşen tek haneli seyir, istihdam hamlelerimizin doğru ve etkin olduğunu göstermeye devam ediyor" dedi.

"HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Son 34 aydır işsizlik oranında gerçekleşen tek haneli seyir, istihdam hamlelerimizin doğru ve etkin olduğunu göstermeye devam ediyor.

2026 yılı şubat ayında işsizlik oranı, 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşgücü sayımız, Şubat ayında bir önceki aya göre; 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye, işgücüne katılma oranımız ise 0,3 puan artarak %52,6’ya yükseldi.

İşgücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemiz artmayı sürdürüyor. İstihdam sayımız, aynı dönemde; 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişiye, istihdam oranımız ise 0,2 puan artarak %48,2’ye ulaştı.

Önümüzdeki süreçte hem işsizlik oranında hem de istihdamda daha iyi seviyelere ulaşacak, hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.