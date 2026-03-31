ABD-İran-İsrail hattında savaş 32'nci gününe girerken, Donald Trump'tan sert açıklamalar geldi. Trump, Hürmüz Boğazı ve enerji krizi üzerinden başta Birleşik Krallık olmak üzere bazı ülkelere tepki gösterdi.

"GİDİN KENDİ PETROLÜNÜZÜ ALIN!"

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı yüzünden jet yakıtı alamayan ve İran'ın etkisiz hale getirilmesine dahil olmayı reddeden Birleşik Krallık gibi tüm o ülkelere bir önerim var: Birincisi, ABD'den satın alın, bizde çok var; İkincisi, geç kalmış da olsa cesaretinizi toplayıp Boğaz'a gidin ve o yakıtı alın. Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeniz gerekecek, tıpkı siz BIZIM yanımızda olmadığınızda olduğu gibi, ABD de artık size yardım etmek için orada olmayacak. İran perişan edildi. Zor kısım bitti. Gidin kendi petrolünüzü alın!"

"ABD BUNU ASLA UNUTMAYACAK"

Trump, Fransa'ya yönelik de eleştirilerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Fransa, askeri malzeme yüklü ve İsrail’e giden uçakların Fransız hava sahasından geçmesine izin vermedi. Fransa, başarıyla ortadan kaldırılan 'İran Kasabı' konusunda hiçbir yardımda bulunmadı! ABD bunu asla unutmayacak!"

ENERJİ VE JEOPOLİTİK GERİLİM SÜRÜYOR

Orta Doğu'daki savaşın uzamasıyla birlikte özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden geçen enerji akışına ilişkin endişeler artarken, petrol ve yakıt tedariki küresel gündemin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor.