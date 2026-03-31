Uluslararası Para Fonu (IMF), Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Kurum, bölgedeki gerilimin Körfez'den çıkan petrol, doğal gaz ve gübre akışını sınırlaması halinde, küresel ölçekte fiyat artışlarının hızlanabileceği ve ekonomik büyümenin baskı altına girebileceği uyarısında bulundu.

ENERJİ VE GIDA MALİYETLERİ BASKI YARATABİLİR

IMF Başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas imzasını taşıyan değerlendirmede, enerji ve gıda maliyetlerindeki yükselişin ekonomiler üzerinde kalıcı etkiler oluşturabileceği belirtildi. Özellikle yüksek borçluluğa sahip ülkelerin artan maliyetler karşısında finansmana erişimde zorlanabileceği ifade edildi.

SENARYOLAR ÇATIŞMANIN SÜRESİNE BAĞLI

Analizde, çatışmanın süresine göre farklı ekonomik senaryoların öne çıktığına dikkat çekildi. Kısa süreli gerilimlerin petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artışlara yol açabileceği, uzun süreli bir savaşın ise enerji maliyetlerini kalıcı olarak yüksek seviyelerde tutarak ithalata bağımlı ekonomiler üzerinde daha güçlü baskı oluşturabileceği kaydedildi. Her iki senaryoda da enflasyonun yükselmesi ve büyümenin yavaşlaması bekleniyor.

GÜBRE FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

IMF, gübre fiyatlarının da yukarı yönlü baskı altında olduğunu vurguladı. Küresel gübre üretiminin önemli bir bölümünün Hürmüz Boğazı üzerinden taşındığına dikkat çekilirken, Food and Agriculture Organization projeksiyonlarına göre fiyatların yılın ilk yarısında yüzde 15-20 daha yüksek seyretmesinin beklendiği aktarıldı.

ENERJİ PİYASALARINDA SERT HAREKETLER

Enerji piyasalarında ise dalgalı bir görünüm öne çıkıyor. İngiltere'de doğal gaz fiyatlarının Aralık ayından bu yana iki katına çıkarak 140 sterlin/therm seviyesine ulaştığı belirtilirken, Brent petrolün savaş öncesinde 60 dolar civarındayken 116 doların üzerine yükseldiği, ardından 112 dolar seviyelerine gerilediği ifade edildi.

AVRUPA'DA KIRILGANLIK FARKLILAŞIYOR

Bölgesel etkiler kapsamında Avrupa ekonomilerine de değinilen analizde, özellikle İtalya ve İngiltere'nin doğal gaz bağımlılığı nedeniyle daha kırılgan bir yapıya sahip olduğu vurgulandı. Fransa ve İspanya'nın ise nükleer ve yenilenebilir enerji kapasiteleri sayesinde görece daha dirençli olduğu belirtildi.

IMF, değerlendirmesinde "Tarihsel olarak sürdürülen petrol fiyatı şokları enflasyonu yukarı, büyümeyi aşağı çeker" uyarısını yineledi.