Milyonlarca kamu çalışanının gözü 3 Nisan Cuma sabahına çevrilmiş durumda. TÜİK tarafından 3 Nisan'da açıklanacak Mart enflasyon verisi, Temmuz'da memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranının hesaplanmasında kritik bir halka olacak. Peki rakam ne gelirse cebinize ne yansıyacak? Tüm senaryolar, meslek meslek hesaplamalar bu haberde.

Sistem Nasıl İşliyor? Önce Bunu Bilelim

Dönem Toplu Sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre 2026'nın ikinci 6 aylık dönemi için memur maaşlarına yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı uygulanacak. Buna ek olarak enflasyon farkı da verilecek.

Peki enflasyon farkı ne zaman devreye giriyor? Toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alma hakkına sahip olan memurlar ve memur emeklileri, yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında bir zam alacak. Ancak enflasyonun yüzde 11 seviyesini aşması durumunda bu kesim için ayrıca bir enflasyon farkı ödemesi gündeme gelecek.

Kısacası sistem şöyle işliyor: Ocak–Haziran arası 6 aylık enflasyon yüzde 11'i geçerse, yüzde 7 toplu sözleşme zammına ek olarak aradaki fark da maaşa yansıtılıyor. Haziran verisi henüz açıklanmadığından, şu an için 5 aylık tablo üzerinden projeksiyonlar yapılıyor.

İlk İki Ay Belli: Yüzde 7,95

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarına göre ilk iki aylık enflasyon yüzde 7,95 olarak gerçekleşti. Bu rakam, Temmuz zammı için gereken 6 aylık toplamın zaten yüzde 7,95'ini dolduruyor. Geriye kalan dört ay, yüzde 3,05'lik ek artışla yüzde 11 eşiğini aşmaya yeterli olacak mı? İşte asıl soru bu.

Mart Verisi Neden Bu Kadar Kritik?

Gözler TÜİK tarafından 3 Nisan'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, milyonlar için Temmuz zammı için ipuçları gelmeye başladı. Mart, yılın üçüncü ayı ve 6 aylık toplam hesabının tam ortasındaki kilit veri. Mart yüksek gelirse yüzde 11 eşiği kolayca aşılacak, düşük kalırsa enflasyon farkı risk altına girecek.

Ekonomistlerin tahminlerine göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14,32 olacak. Bu tahmine göre memur ve memur emeklileri için yüzde 2,99 enflasyon farkı oluşacak. Bu fark ile toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zam ile toplam artış yüzde 10,2'ye ulaşacak.

Senaryolar: Mart Kaç Gelirse Ne Olur?

İlk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15 zam alacak; memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3,6 fark ile yüzde 10,86 artış yapılacak.

Senaryolar özetle şöyle şekilleniyor:

Mart yüzde 1,5 gelirse → 6 aylık toplamda yüzde 11 eşiğine ulaşılması zorlaşır, enflasyon farkı riske girer. Toplam zam yüzde 7 ile sınırlı kalabilir.

Mart yüzde 2,35 gelirse (ekonomist konsensüsü) → Memur ve memur emeklileri için yüzde 2,99 enflasyon farkı oluşur, yüzde 7 toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış yüzde 10,2'ye ulaşır.

Mart yüzde 3,5–4 gelirse → 6 aylık enflasyon yüzde 17–18 bandına taşınır, enflasyon farkı yüzde 6–7'ye yaklaşır, toplam zam yüzde 13–14 seviyesine çıkabilir.

Mesleğe Göre Zamlı Maaşlar Ne Olur?

Yüzde 10,2'lik tahmine göre hâlen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 10,86 olması hâlinde memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.

Meslek bazlı tablo ise şöyle şekilleniyor:

Profesör (1/4): Mevcut 135.089 TL → yüzde 10,2 zamlı 148.868 TL / yüzde 10,86 zamlı 149.760 TL.

Uzman doktor (1/4): Mevcut 150.426 TL → 165.769 TL / 166.762 TL.

Öğretmen (1/4): Mevcut 73.368 TL → 80.852 TL / 81.336 TL.

Polis memuru (8/1): Mevcut 81.617 TL → 89.942 TL / 90.481 TL.

Hemşire üniversite mezunu (5/1): Mevcut 74.770 TL → 82.397 TL / 82.890 TL.

Mühendis (1/4): Mevcut 96.211 TL → 106.025 TL / 106.660 TL.

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Durum Farklı

İşçi ve esnaf emeklileri için zam oranı doğrudan 6 aylık enflasyon rakamına eşittir. Yani memurlardaki gibi toplu sözleşme + fark hesabı değil, saf enflasyon zammı söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan kararla en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. Temmuz'da 6 aylık enflasyon ne gelirse o kadar zam alacaklar. Beklentiler yüzde 14–16 bandında.

Haziran Olmadan Tablo Tamamlanmaz

Önemli bir not: Ankette ekonomistlerin Haziran ayı enflasyonuna ilişkin tahmini yer almadı. Net zam oranı, Haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle daha da yükselecek. Yani Temmuz maaşı için gerçek rakam, Haziran enflasyonu açıklanana kadar netleşmeyecek. Mart verisi ise bu tablonun en önemli üçüncü halkası olması nedeniyle bu denli kritik.

3 Nisan sabahı saat 10.00'da TÜİK Mart enflasyonunu açıkladığı anda hesaplamalar yeniden güncellenecek. Sonucu sizinle anında paylaşacağız.