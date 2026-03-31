Türkiye'de milyonlarca vatandaşın kira ödemesini, maaş zammını ve market alışverişini doğrudan etkileyecek kritik veri sadece günler uzakta. Mart 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi rakamları, TÜİK tarafından 3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Ancak esas çarpıcı olan, rakamın kendisinden çok rakama dair uçurum kadar büyük beklenti farkı: Bir tarafta uzmanlar, diğer tarafta sokaktaki vatandaş — ve ikisi birbirinden son derece farklı bir tablo görüyor.

Ekonomistler Ne Bekliyor?

27 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin aylık yüzde 2,35, yıllık yüzde 31,45 yükseleceğini tahmin ediyor. Bu, Şubat ayındaki tabloyla büyük ölçüde örtüşüyor: Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 31,53 olarak kayıtlara geçmişti. Yani uzmanlar, enflasyonun yüzde 31 bandında sabit seyretmeye devam edeceğini öngörüyor.

Mart TÜFE için tahmin veren 23 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek artış beklentisi yüzde 4,00, en düşük beklentisi ise yüzde 2,00 oldu. Yıllık tahminler yüzde 30,94 ile yüzde 33,51 bandında şekillendi. Bu geniş bant, belirsizliğin hâlâ ne kadar derin olduğunu gözler önüne seriyor.

Hane Halkı Çok Daha Karamsar: Yüzde 50'ye Yakın Bekliyor

İşte asıl endişe verici tablo burada başlıyor. Merkez Bankası'nın 2.985 hanehalkıyla yaptığı ankete göre vatandaşların 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi martta geçen aya göre 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine yükseldi. Üstelik enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14'e geriledi.

Bu rakam son derece çarpıcı: Uzmanlar yüzde 31 beklerken, sokaktaki vatandaş neredeyse yüzde 50 öngörüyor. Vatandaşın market raflarında, faturalarında ve kirasında hissettiği baskı, resmi tahminlerle giderek daha fazla çelişiyor.

Gıda ve Ulaştırma Ateşi Söndürmüyor

Peki enflasyon neden bir türlü geri çekilemiyor? Spinn Eğitim Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül, gıda ve ulaştırma kalemlerindeki yüksek seyir nedeniyle enflasyonun ikinci çeyrekte de yüzde 30'un altına inmesinin zor olduğunu belirtti.

Enerji, gıda, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç tutulan çekirdek enflasyon göstergesi C Endeksi için 9 ekonomistin tahmini aylık yüzde 1,70, yıllık yüzde 29,78 oldu. Bu da temel fiyat baskısının, oynak kalemler dışarıda tutulsa dahi yüksek seyrettiğini gösteriyor.

Kira Artışı Bu Veriye Kilitlendi

TÜİK'in 3 Nisan'da açıklayacağı resmi veriler, mülk sahipleri ve kiracılar için yasal kira artış sınırını doğrudan belirleyecek. Mevcut mevzuata göre kira artış tavanı, 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Yani milyonlarca kiracının önümüzdeki dönemde ödeyeceği kira, büyük ölçüde bu tek veriye bağlı.

Memur ve Emekli Maaşları da Etkilenecek

Mart ayı enflasyon verisi, Temmuz 2026'da yapılacak maaş zamları için gereken 6 aylık enflasyon farkı hesaplamasının üçüncü temel verisi olacak. Beklentilerin üzerinde gelecek bir rakam, Temmuz ayındaki zam oranının da yukarı çekilmesi anlamına geliyor.

Yıl Sonu Beklentileri de Yukarı Revize Edildi

Merkez Bankası'nın Mart ayı anketinde katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 24,11'den bu dönemde yüzde 25,38'e yükseldi. Ekonomistlerin yaptığı ankette ise yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 24,00'den yüzde 25,80'e çıktı. Her iki anket de aynı mesajı veriyor: Enflasyonla mücadele, öngörülenden daha uzun soluklu olacak.

3 Nisan'da Ne Olacak?

Veri 3 Nisan Cuma sabahı saat 10.00'da açıklanır açıklanmaz piyasalar, kira hesaplamaları ve maaş müzakereleri yeniden şekillenmeye başlayacak. Rakamın beklentilerin altında kalması piyasalarda rahatlama yaratabilirken, sürpriz bir yükseliş hem faiz hem de kur üzerinde baskı oluşturabilir.

Mart enflasyon verisini ve piyasalara etkisini sizinle anında paylaşacağız.