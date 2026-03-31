TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2026 Mart ayı sonucuna göre açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 32.792,74 TL’ye yükseldi. Mart 2025’te açlık sınırı 23 bin 615 TL, Şubat 2026’daysa 32 bin 365 TL olmuştu.

BEKAR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 42 BİN TL'Yİ AŞTI

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 106.816,70 TL’ye çıkarken, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 42.585,17 TL ’ye yükseldi.

MUTFAK ENFLASYONU

TÜRK-İŞ’ e göre “mutfak enflasyonu” Mart 2026 itibarıyla Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,32 oranında gerçekleşti.

On iki aylık değişim oranı yüzde 38,86 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 39,30 olarak gerçekleşti. Üç aylık artış oranı ise yüzde 8,78 oranında oldu.