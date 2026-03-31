Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16 Şubat 2026 tarihli yazısı doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelede bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapılmasının istendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda Ağrı’da 25 Şubat 2026 tarihinde toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, yasa dışı bahis ve kumar suçlarının önlenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldığı aktarılan açıklamada, asıl faillerin yakalanmasına rağmen kullanıcıların alternatif yollarla faaliyetlerine devam ettiği tespitine yer verildi.

Açıklamada, bu durumun suçun organizatörlerine yönelik operasyonların tek başına yeterli olmadığını gösterdiği, kullanıcıların da caydırıcı yaptırımlarla karşılaşmasının önem arz ettiği vurgulandı.

7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis ve kumar oynayanlara idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, söz konusu cezanın yeniden değerleme oranıyla birlikte 103 bin 207 lira ile 412 bin 995 lira arasında değiştiği ifade edildi. Cezaların etkin şekilde uygulanmasının, vatandaşların yasa dışı sitelere yönelmesini engelleyeceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet savcısının talimatıyla yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis sitelerine para aktarımında kullanılan 2 banka hesabı tespit edildi. Açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemelerde, bu hesaplara toplam 654 kişinin para gönderdiği belirlendi. Söz konusu 2 kişi hakkında 7258 sayılı Kanun’un 5/1-c maddesi kapsamında adli soruşturma başlatıldığı, para transferi yaptığı belirlenen 654 kişi hakkında ise 5/1-d maddesi uyarınca idari işlem uygulanması amacıyla 17 ve 27 Mart 2026 tarihlerinde ilgili valiliklere ihbarda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, kullanıcılar üzerinde caydırıcılık oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmaların haftalık olarak devam ettiği ve işlem yapılan kişi sayısının her geçen hafta arttığı ifade edildi.