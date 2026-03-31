Son dakika gelişmesi... Sadettin Saran'ın içinde bulunduğu araç, Chobani Stadyumu'na giderken Ataşehir'de kaza yaptı.

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada Saran’ın vücudunda morluklar oluşurken, şoförün hafif yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından Saran'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir.

Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir.

Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"