Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ ve Tunceli illerine kıyısı bulunan Keban Baraj Gölü ve diğer göl, akarsu, göletlerde, balıkların üreme ve yumurtlama zamanı olan 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında su ürünlerine avlanma yasağı geldi.

Bölgedeki balıkçılar, yasak nedeniyle açıklara serdikleri ağları toplayıp son balıklarını pazara gönderdi ardından da teknelerini karaya çekti.

Av yasağının başlamasıyla kendileri için 3 ay sürecek bir tatil dönemi başladığını belirten Çemişgezek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Güler, "1 Nisan tarihi itibariyle iç sularda balık av yasağı başlamış bulunmaktadır. Bu yasak 30 Haziran’a kadar devam edecektir. Bu tarihler arasında bütün üyelerimiz teknelerini kıyıya çekerek önümüzdeki sezon için teknelerin bakım ve onarım işlemlerini yapacaklardır" dedi.