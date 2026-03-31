AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubat ayında yüzde 2,96 artış göstermişti.

Ocak ayında ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,73 olurken aylık beklenti yüzde 4,21, gerçekleşme ise yüzde 4,84 olarak kaydedildi. Şubat ayında yıl sonu beklentisi yüzde 24,16’ya yükselirken aylık beklenti yüzde 2,87, gerçekleşme yüzde 2,96 oldu. Mart ayında ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 25,91’e çıkarken aylık beklenti yüzde 2,40 olarak açıklandı.