Akaryakıt piyasası temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 1 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 52 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

FİYATLAR 77 TL BARAJINI ZORLAYACAK

31 Mart Salı günü itibarıyla Ankara ve İzmir’de 76 TL seviyelerinde olan motorin litre fiyatı, bu zammın ardından 78,50 TL bandına yaklaşacak. İstanbul'da ise motorin fiyatlarının 77 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.

