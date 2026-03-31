Küresel piyasalardaki brent petrol hareketliliği, döviz kurundaki yukarı yönlü seyir ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı çekiyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, motorin grubunda araç sahiplerini üzecek bir fiyat artışı yolda.
Akaryakıt piyasası temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 1 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 lira 52 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
FİYATLAR 77 TL BARAJINI ZORLAYACAK
31 Mart Salı günü itibarıyla Ankara ve İzmir’de 76 TL seviyelerinde olan motorin litre fiyatı, bu zammın ardından 78,50 TL bandına yaklaşacak. İstanbul'da ise motorin fiyatlarının 77 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.
