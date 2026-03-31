Yurt içinde ise bugün açıklanacak olan Şubat ayı işsizlik oranı istihdam piyasasının röntgenini çekecek olup, piyasalardaki asıl ana yön tayininin Cuma günü paylaşılacak olan ve enflasyonla mücadele patikası açısından hayati önem taşıyan Mart ayı enflasyon verileriyle netleşmesi öngörülüyor.

Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

AAGYO – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 1 – 2 – 3 Nisan’da toplanacak.

AKBNK – Bankanın 1,49 milyar TL tutarındaki takipteki alacak portföyünü 222 milyon TL bedelle Arsan VYŞ, Dünya VYŞ ve GLCVY’e sattığı açıklandı.

AKFIS & ISKPL & RALYH – VBTS kapsamında şirket paylarına 29.04.2026 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

ALVES – Şirketin toplamda 796,72 milyon TL tutarında satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

ARDYZ – Şirketin bir kamu kurumuyla 1,10 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

ARZUM – Şirketin sermaye artırımından elde edeceği 596,91 milyon TL tutarındaki kaynağın %90’ını borç ödemesinde, %5’ini yurtiçi, %5’ini ise yurtdışı yatırımlarda kullanacağı açıklandı.

BINHO – Şirketin, BINBN’in %1,91’ine karşılık gelen payları 3 milyon dolar bedelle devralarak yatırım yapma kararı aldığı açıklandı.

BMSTL – JCR Eurasia tarafından, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 'BBB (tr)' olarak teyit edildiği, not görünümü ise 'Negatif' ten 'Durağan'a revize edildiği açıklandı.

BRLSM – Şirketin ve bağlı Ortaklığı Erde Mühendislik’in, Ankara Adalet Sarayı C Blok mekanik ve elektrik tesisat işleri için 7,97 milyon dolar ve 753,02 milyon TL bedelli sözleşme imzaladığı açıklandı.

CEOEM – Şirketin bir kamu kurumunda 48,89 milyon TL tutarında organizasyon ihalesi kazandığı açıklandı.

CWENE – Şirketin İzmir’de Plus bayi açılışı gerçekleştirdiği açıklandı.

CVKMD – Şirketin bağlı ortaklığı Aldridge Mineral Madencilik’in, 200 milyon TL bedelli prefabrik ve prekast bina yapım işi için sözleşme imzaladığı açıklandı.

DAPGM – Salih Can Tan tarafından 2.049.012 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

DOKTA – JCR Eurasia tarafından, şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

EGEGY – JCR Eurasia tarafından, şirketin kredi notunun “A” ve görünümünün Durağan olarak belirlendiği açıklandı.

EGPRO – JCR Eurasia tarafından, şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

ENERY – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin, Çanakkale’deki IV. Grup maden sahası ihalesini 25 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

GUBRF – Şirketin bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları’nın 2 milyar TL tutarındaki kar dağıtımının genel kurulda onaylandığı ve ödemenin 21.04.2026’da yapılacağı açıklandı.

GWIND – JCR Eurasia tarafından, şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

INFO – Beylikdüzü İrtibat Bürosu’nun kapatılarak Genel Müdürlük’e aktarılacağı açıklandı.

ISGYO – Kuledibi Binası'nın satın alınmasına ilişkin tapu devir işleminin tamamlandığı ve taşınmazın mülkiyetinin şirkete geçtiği açıklandı.

LILAK – JCR Eurasia tarafından, şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

MERCN – Şirketin emülsiyon tesisi yatırımının ilk fazının üretime başladığı açıklandı.

MOBTL – JCR Eurasia tarafından, şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

ORGE – Şirketin, Mandarin Oriental Etiler Projesi kapsamında 279,70 milyon TL bedelli elektrik işleri için sözleşme görüşmelerine davet edildiği açıklandı.

PARSN – JCR Eurasia tarafından, şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

PLTUR – Şirketin İBB tarafından düzenlenen 2,36 milyar TL bedelli personel taşıma ihalesini için sözleşme imzaladığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 387 gün vadeli 30 milyon USD tutarında tahvil ihraç edildi.

RALYH – JCR Eurasia tarafından, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 'BBB+ (tr)' seviyesinden 'A- (tr)' seviyesine revize edildiği, görünümün ise 'Durağan' olarak korunduğu açıklandı.

RODRG – Şirketin Azerbaycan’da bulunan 2 mağazasını kapatma kararı aldığı açıklandı.

SASA – Şirketin, yurt dışında satılmak üzere 350 milyon dolar tutara kadar eurobond ihracına karar verildiği açıklandı.

SMRTG – Şirketin, Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla 1,5 milyar TL tutara kadar kira sertifikası ihracı için SPK ve ilgili kurumlara başvuruda bulunulmasına karar verildiği açıklandı.

TARKM – JCR Eurasia tarafından, şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

TUCLK – Eray Kömürcü tarafından 10.000.000 adet payın kaydileştirilmesi için MKK’ya başvuruda bulunuldu.

UCAYM – JCR Eurasia tarafından, şirketin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

VAKKO – Şirketin, Uşak Ulubey’de planlanan GES projesi için imar planının onaylanarak askıya çıkarıldığı açıklandı.

VESBE – JCR Eurasia tarafından, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 'A- (tr)' seviyesinden 'BBB+ (tr)' seviyesine revize edildiği, not görünümünün ise 'Durağan' olarak korunduğu açıklandı.

YUNSA – JCR Eurasia tarafından, şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun 'AA (tr)' seviyesinden 'AA+ (tr)' seviyesine revize edildiği, not görünümünün ise 'Durağan' olarak korunduğu açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

AKSUE – Vedat Akyol tarafından 28,34 – 28,66 TL fiyat aralığından 53,675 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,56’ya geriledi.

COSMO – Abdulkadir Memduhoğlu tarafından 194,40 TL fiyattan 1.890.600 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %27,33’e yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 5,40 – 5,41 TL fiyat aralığından geri alındı.

EFOR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.600.000 adet pay 9,20 TL fiyattan geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 10,29 TL fiyattan 1.150.000 adet pay alınırken,şirket sermayesindeki payı %1,66’ya yükseldi.

EUHOL – Faruk Öndaş tarafından 500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,70’e geriledi.

GENIL – Şükrü Türkmen tarafından 9,48 TL fiyattan 249.497 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,79’a geriledi.

GENTS – Mustafa Kahraman tarafından 7,53 – 7,84 TL fiyat aralığından 340.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,72’ye yükseldi.

GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 13,60 – 13,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

GWIND – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 358.000 adet pay 26,68 – 28,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

ISKPL – Erpet Turizm tarafından 93.925.229 adet payın 12,50 TL fiyattan 1 alıcıya TAS’ta satışı için SPK’ya başvuruda bulunulduğu açıklandı.

KUYAS – Abdullah Dal tarafından 77,20 TL fiyattan 1.500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,80’e yükseldi.

LMKDC – Limak Çimento tarafından 32,94 – 33,54 TL fiyat aralığından 764.751 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %73,19’a yükseldi.

MACKO – Matchzone tarafından 31,68 – 33,80 TL fiyat aralığından 20.994 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,83’e yükseldi.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 41,40 – 41,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERIT – NTHOL tarafından 14,96 – 15,06 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %70,89’a ulaştı.

MERKO – AG Girişim Holding tarafından 15,40 TL fiyattan 3.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %17,35’e geriledi.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 38,08 – 38,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

PASEU – Pusula Portföy tarafından 2.215.977 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki %5,09’a yükseldi.

TUCLK – Mehmet Nergiz tarafından 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %3,28’e geriledi.

VKING – Yaşar Birleşik Pazarlama tarafından 23,46 – 24,28 TL fiyat aralığından 210.000 adet pay satılırken şirket sermayesindeki payı %1,34’e geriledi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

OSMEN – Şirketin, çalışanlara pay edindirme programı kapsamında mevcut sermayesine bedelli olarak ilave edilmek suretiyle 1.411.202 adet payın 5,38 TL fiyattan tahsisli satışına ilişkin olarak Borsa İstanbul’a başvuruda bulunduğu açıklandı.