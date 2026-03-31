Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre şubat ayında işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 8,5 seviyesine yükseldi.

Bu artışla birlikte işsiz sayısı 133 bin kişilik tırmanışla 2 milyon 981 bin oldu. Cinsiyet bazlı dağılımda ise uçurum devam ediyor:

• Erkeklerde işsizlik: Yüzde 6,9

• Kadınlarda işsizlik: Yüzde 11,6

İSTİHDAM ARTIYOR

İşsiz sayısındaki artışa rağmen istihdam edilenlerin sayısında da yukarı yönlü bir ivme söz konusu.

İstihdam oranı yüzde 49,7 seviyesine yükselirken, işgücüne katılım oranı da yüzde 54,4 olarak gerçekleşti.

Bu durum, piyasaya yeni girişlerin (iş arayanların) arttığını ancak bu kişilerin tamamının iş bulamadığını gösteriyor.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE SERT YÜKSELİŞ

Raporun en dikkat çekici noktalarından biri 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik artışı oldu.

Genç işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,4 puanlık keskin bir artışla yüzde 15,8'e fırladı.

Bu gruptaki cinsiyet dağılımı, kadınların işgücü piyasasına katılımındaki zorlukları bir kez daha göz önüne serdi:

• Genç Erkekler: Yüzde 12,8

• Genç Kadınlar: Yüzde 21,8

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 29,9 SEVİYESİNDE

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, şubat ayında 0,1 puan artarak yüzde 29,9 oldu. Piyasadaki işgücü kapasitesinin tam verimle kullanılmadığına işaret eden diğer bütünleşik oranlar ise şöyle:

• Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin oranı: Yüzde 19,2

• İşsiz ve potansiyel işgücünün oranı: Yüzde 20,6

ÇALIŞMA SÜRELERİ STABİL KALDI

İstihdam edilenlerin referans döneminde fiilen çalıştıkları sürelerde bir değişim gözlenmedi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki ayla aynı seviyede kalarak 42,5 saat olarak kaydedildi.