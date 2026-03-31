Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 yükselerek 30 milyar 80 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Şubat 2025'te yüzde 72,7 iken geçen ay yüzde 70 olarak kayıtlara geçti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 13,8 ARTTI

Ocak-şubat döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 41 milyar 361 milyon dolar, ithalat yüzde 2,8 yükselerek 58 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 13,8 artışla, 15 milyar 306 milyon dolardan 17 milyar 415 milyon dolara çıktı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2025 döneminde yüzde 73,2 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 70,4'e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, yüzde 4,4 artarak 19 milyar 99 milyon dolardan 19 milyar 935 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, söz konusu ayda yüzde 12,8 artarak 20 milyar 328 milyon dolardan 22 milyar 928 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, şubatta 2 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,7 artarak, 42 milyar 863 milyon dolar olarak tespit edildi.

Söz konusu ayda, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,9 olarak belirlendi.