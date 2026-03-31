Akaryakıt piyasası, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir nedeniyle araç sahiplerinin takibinde kalmaya devam ediyor. Mart ayının son gününde vatandaşlar, "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatları arttı mı?" ve "LPG litre fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.
Global piyasalardaki oynaklık ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle şekillenen fiyatlar, illere ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterse de ana merkezlerdeki rakamlar şu şekilde yansıdı:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62.52 TL
Motorin: 74.87 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62.38 TL
Motorin: 74.73 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara
Benzin: 63.49 TL
Motorin: 76.00 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir
Benzin: 63.76 TL
Motorin: 76.27 TL
LPG: 30.29 TL