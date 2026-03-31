Akaryakıt piyasası, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki seyir nedeniyle araç sahiplerinin takibinde kalmaya devam ediyor. Mart ayının son gününde vatandaşlar, "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatları arttı mı?" ve "LPG litre fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

Global piyasalardaki oynaklık ve vergi düzenlemelerinin etkisiyle şekillenen fiyatlar, illere ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterse de ana merkezlerdeki rakamlar şu şekilde yansıdı:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 76.27 TL

LPG: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 74.88
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.53
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 46.57
Gazyağı 94.43
Tüm Akaryakıt Fiyatları
