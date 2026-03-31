Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,44 puan ve yüzde 0,61 artışla 12.702,78 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 62,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi ise yüzde 1,06 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla değer kaybeden ise yüzde 0,28 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler risk iştahını destekledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı şubatta bir önceki aya kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 8,5'e yükseldi.

İhracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 21 milyar 49 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 5,5 yükselişle 30 milyar 80 milyon dolara çıktı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) de şubatta aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 33,58 artış kaydetti.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.900 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.