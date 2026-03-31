Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan detaylara göre, pay gruplarına göre ödenecek tutarlar netleşti. A Grubu (ISATR) pay sahiplerine hisse başına brüt 46,92 TL, net 39,88 TL ödeme yapılacak. B Grubu (ISBTR) pay sahipleri brüt 2,03 TL, net 1,73 TL alırken; borsada en yaygın işlem gören C Grubu (ISCTR) pay sahiplerine hisse başına brüt 0,5395 TL, net 0,4585 TL nakit kar payı ödemesi gerçekleştirilecek. Ayrıca İş Kur (ISKUR) payları için de brüt 8,55 TL, net 7,27 TL ödeme yapılacak.

Tüm pay gruplarında %15 oranında yasal stopaj kesintisi uygulanırken, ödemeler peşin olarak hesaplara yansıtılacak. Borsa İstanbul’un en yüksek hacimli hisselerinden olan İş Bankası’nın bu nakit kâr dağıtımı kararı, piyasalarda temettü verimliliği açısından yakından takip ediliyordu.

