Geçtiğimiz hafta son 4 ayın en düşük seviyelerini test eden altın fiyatları, üç haftalık düşüş serisini sonlandırarak yeniden yükselişe geçti. Gümüş fiyatlarında da benzer şekilde toparlanma sinyalleri görülürken, haftanın ilk işlem gününde artan alım ivmesi değerli metallerde yukarı yönlü hareketi destekledi. Bu gelişmelerin ardından Alman yatırım bankası Commerzbank'tan dikkat çeken tahminler geldi.

ALTIN İÇİN YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Commerzbank emtia analistleri, son iki ayda yaşanan sert geri çekilmeye rağmen altına ilişkin iyimser beklentilerini koruduklarını belirterek fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bankaya göre ons altın bu yıl 5.000 dolar seviyesini görebilirken, yükseliş trendinin 2027'ye kadar devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre 2027 yılında ons fiyatı 5.200 dolar seviyesine ulaşabilir.

Orta Doğu'daki savaşın yaz ayları öncesinde sona ereceğini öngören Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, piyasaların yeniden faiz indirimlerini fiyatlamaya başlayabileceğine işaret etti.

FAİZ VE PETROL ETKİSİ ALTINI BASKILADI

Nguyen, altın fiyatlarında son dönemde görülen düşüşün arkasında yükselen petrol fiyatları, artan enflasyon beklentileri ve Federal Reserve'in faiz indirimlerini erteleme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti. Faizlerin yükselmesi durumunda yatırımcıların faiz getirisi sunan varlıklara yöneldiğini hatırlatan Nguyen, bunun altın tutmanın cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini vurguladı.

Nguyen ayrıca, Fed'in yılın sonuna doğru faiz indirim döngüsüne yeniden başlayacağını ve gelecek yılın ortasına kadar politika faizinde toplam 75 baz puanlık bir düşüş beklediklerini belirtti. ABD'de enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam etmesinin öngörüldüğünü dile getiren analist, uzun vadede reel faizlerin gerilemesinin altın için destekleyici olabileceğini ifade etti.

GÜVENLİ LİMAN ROLÜ SÜRÜYOR

Değişen faiz beklentilerinin tahvil getirilerini yükselttiğini ve doların güçlenmesine neden olduğunu belirten Nguyen, bu durumun kısa vadede altın için zorlu bir ortam yarattığını söyledi. Ancak buna rağmen altının güvenli liman özelliğini koruduğunu vurguladı.

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların altına yöneldiğini hatırlatan Nguyen, mevcut konjonktürde enflasyon odaklı bir süreç yaşandığını ve bu nedenle merkez bankalarının faiz artırımı eğiliminde olduğunu ifade etti.

GÜMÜŞTE DE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Commerzbank, yalnızca altın için değil gümüş için de iyimser bir tablo çiziyor. Bankaya göre gümüş fiyatlarının yıl sonuna kadar 90 dolar, 2027 sonuna kadar ise 95 dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Nguyen, piyasalardaki sıkılaşma sürecinin gümüş fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.