Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,4470'ten tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,4890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 yükselişle 51,7950'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 59,2250'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin yakın zamanda sona erebileceğine yönelik iyimserlik ve ABD Merkez Bankasının (Fed) olası "şahin" adımlarına ilişkin endişelerin azalması varlık fiyatlarını üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine verdiği röportajda, "İran ile savaşın" çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi. Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının fiyatlamaların yönü üzerinde belirleyici olacağı tahmin ediliyor.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de JOLTS açık iş sayısı ise şubatta 6 milyon 882 bine inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. ABD'de işe alım sayısı aynı dönemde 498 bin azalışla 4 milyon 849 bin oldu ve Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Açıklanan verinin iş gücü piyasasındaki risklerin devam ettiğini ortaya koydu. Ülkede istihdam piyasasına ilişkin daha fazla bilgi almak amacıyla bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ile cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından takip edilecek.

Analistler, ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri (PMI) verilerini, yurt dışında ise dünya genelinde İmalat sanayi PMI verileri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve perakende satışların takip edileceğini belirtti.