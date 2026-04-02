Küresel finans devi HSBC, 2026'nın en çarpıcı piyasa paradoksuna dikkat çekti: İran savaşı tırmanırken altın yükselmek bir yana, Mart ayında yüzde 15 değer kaybetti.

HSBC Varlık Yönetimi'nin raporuna göre bunun arkasında yapısal bir dönüşüm yatıyor. Altının sahiplik yapısı değişti; kurumsal yatırımcıların yerini perakende ve kaldıraçlı oyuncular aldı. Bu kesim piyasada stres yaşandığında pozisyonlarını kapatmak zorunda kalıyor ve altını aşağı sürüklüyor.

Rapora göre güçlü dolar da ABD dışındaki alıcıları uzak tuttu. Yükselen faiz beklentileri ise getirisi olmayan altını cazip olmaktan çıkardı.

HSBC analistleri uzun vadeli yatırım tezinin hâlâ geçerli olduğunu, özellikle merkez bankalarının dolardan uzaklaşma sürecinin altını desteklemeye devam ettiğini söylüyor. Ancak tek varlık üzerine kurulan portföylerin bu yıl ağır bedel ödediğini de ekliyor.

Türk Yatırımcı Ne Yapmalı?

Türkiye'de altın sadece bir yatırım aracı değil, adeta bir tasarruf kültürü. Ancak HSBC'nin tespiti Türk yatırımcılar için de kritik bir uyarı niteliği taşıyor. Gram altın son haftalarda dolar bazında yaşanan düşüşe rağmen TL bazında görece değerini korudu. Bunun temel nedeni dolar/TL kurundaki yükseliş. Yani dolar cinsinden kaybeden altın, TL'nin değer kaybı sayesinde Türk yatırımcıya tam zararı yansıtmadı.

Ancak risk hâlâ masada. İran geriliminin çözüme kavuşması veya Fed'in faiz artış sinyallerini güçlendirmesi durumunda dolar bazlı altın fiyatı üzerindeki baskı artabilir. Kur tamponunun her zaman devreye girmeyeceği unutulmamalı.

Öte yandan Türkiye'nin altın ithalatına olan bağımlılığı, fiyat dalgalanmalarını cari açık üzerinden de ekonomiye yansıtıyor. Kapalıçarşı'da yaşanan fiziki altın talebindeki patlama bu açıdan ayrıca dikkat çekici.