İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'ndaki fiyat oluşum süreçlerini modernize etmek amacıyla kritik bir adım attı.

Yapılan resmi duyuruya göre, altın piyasasında referans kabul edilen "fiksing fiyat" saatlerinde güncelleme yapıldı.

6 NİSAN İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE

Piyasa derinliğini artırması ve fiyatlama süreçlerini daha dinamik hale getirmesi beklenen bu düzenleme, 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren resmen uygulanmaya başlanacak.

Takasbank’ın merkezi takas hizmeti ve esaslarına ilişkin prosedürlerinde yapılan bu değişiklik, sektör paydaşları için yeni bir takvimi de beraberinde getiriyor.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI VE ERİŞİM

Yapılan güncelleme, özellikle "Merkezi Takas Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Esaslar Prosedürü" üzerinde yoğunlaşıyor.

Yatırımcılar ve kurumlar için kritik önem arz eden eski ve yeni saat uygulamalarına dair karşılaştırma tablosu, Takasbank'ın resmi internet sitesinde erişime açıldı.

NEDEN ÖNEMLİ?

Altın fiksing fiyatları; bankalar, mücevherat sektörü ve yatırım fonları için temel bir dayanak noktası oluşturuyor.

Saatlerdeki bu kayma, küresel piyasalarla olan entegrasyonu güçlendirmeyi ve yerel piyasadaki likiditeyi optimize etmeyi hedefliyor.

Sektör temsilcileri, 6 Nisan'daki geçiş sürecine kadar tüm operasyonel hazırlıkların tamamlanması gerektiğini vurguluyor. Güncel prosedür detaylarına www.takasbank.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.