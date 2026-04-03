Altın piyasası, İran’a yönelik jeopolitik iyimserlik ve ardından gelen sert açıklamaların kıskacında, yatırımcıların başını döndüren bir haftayı geride bıraktı.

Haftaya 4.400 dolar seviyesinde durgun başlayan spot altın, hafta içinde 4.800 dolar sınırına kadar dayanarak rekor tazelerken, ABD Başkanı Trump’ın agresif söylemleri kazançların bir kısmının geri verilmesine neden oldu.

TRUMP PİYASAYI SARSTI

Hafta ortasına kadar "barış ve diplomasi" söylentileriyle güç kazanan altın, ons başına 4.800 dolara ulaşarak tarihi bir ivme yakaladı.

Ancak Başkan Trump’ın İran’ın sivil ve petrol altyapısını hedef alan tehditkar açıklamaları, piyasada soğuk duş etkisi yarattı.

Bu açıklamaların ardından sadece 20 dakika içinde 100 dolardan fazla değer kaybeden sarı metal, haftayı 4.680 dolar seviyelerinde, haftalık bazda yaklaşık yüzde 6,56 kazançla kapattı.

ANALİSTLER BÖLÜNDÜ: "YÖNÜ SOSYAL MEDYA BELİRLİYOR"

Kitco News tarafından yapılan son anket, piyasa uzmanları arasındaki belirsizliği gözler önüne serdi.

Wall Street analistlerinin yüzde 53’ü önümüzdeki hafta için "tarafsız" kalmayı tercih ederken, perakende yatırımcılar (Main Street) yüzde 59 oranında yükselişin devam edeceğini öngörüyor.

• Barchart.com Analisti Darin Newsom: "Fiyat aralığı o kadar geniş ki yönü kestirmek imkansız. Her şey ABD Başkanı'nın bir sonraki sosyal medya paylaşımına bağlı" diyerek volatiliteye dikkat çekti.

• Forex.com Stratejisti James Stanley: Hisse senetlerindeki risklere işaret ederek, "Altındaki yükseliş trendine karşı bahis oynamak istemem, geri çekilmeler alım fırsatıdır" yorumunda bulundu.

• Adrian Day Asset Management: Türkiye’nin mart ayında gerçekleştirdiği yaklaşık 60 tonluk altın satışının piyasadaki baskıyı açıkladığını ancak savaş belirsizliği kalktığında enflasyonist faktörlerin altını tekrar yukarı taşıyacağını belirtti.

TÜRKİYE VE MERKEZ BANKALARININ SATIŞ BASKISI

Piyasadaki sert geri çekilmelerin bir diğer nedeni olarak petrol ithalatçısı ülkelerin (başta Türkiye olmak üzere) para birimlerini korumak için altın rezervlerini nakde çevirmesi gösteriliyor.

Enerji maliyetlerindeki artış riski, büyük altın rezervine sahip ülkeleri likidite için satış yapmaya zorlarken, bu durum altının "güvenli liman" etkisini zaman zaman kısıtlıyor.

GELECEK HAFTA KRİTİK VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yatırımcılar önümüzdeki hafta Federal Rezerv (Fed) toplantı tutanaklarına, ABD ISM Hizmetler PMI verilerine ve enflasyon rakamlarına odaklanacak.

Uzmanlar, Paskalya tatili nedeniyle işlem hacminin düşük kalabileceği, ancak jeopolitik cepheden gelecek tek bir haberin fiyatları her iki yöne de hızla savurabileceği konusunda uyarıyor.

Saat 09.35 İtibarıyla Piyasa Özeti:



• Spot Altın: 4.676,74 dolar

• Haftalık Değişim: Yüzde 6,56 artı

• Haftalık Zirve: 4.800 dolar

• Haftalık Dip: 4.375 dolar

(Kitco News)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.