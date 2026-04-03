Küresel piyasalardaki jeopolitik hareketlilik altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar ve birikimini altınla değerlendirmek isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte haftanın son işlem gününde altın fiyatları...
Günün ilk saatleri itibarıyla kuyumcularda ve serbest piyasada oluşan güncel rakamlar:
Gram Altın: 6.700,31 TL
Çeyrek Altın: 11.633,00 TL
Yarım Altın: 23.129,00 TL
Tam Altın: 44.030,75 TL
Cumhuriyet Altını: 45.985,00 TL
Gremse Altın: 110.414,54 TL
Ons Altın: 4.677,56 Dolar