Bitcoin, son haftalarda yaşanan sert düşüşün ardından toparlanamıyor. Kripto para analisti Aaron Dishner, teknik göstergelerin tarihsel dip dönemlerini işaret ettiğini ve Bitcoin'in 63 bin dolar seviyesini test edebileceğini açıkladı.

Son Düşüş Henüz Gelmedi

Bitcoin 31 Mart'ta günlük grafikte kritik bir sinyal verdi. Fiyat daha düşük bir tepe oluşturdu; bu da teknik analizde "ayı ıraksaması" olarak değerlendiriliyor. Analistler BTC'nin kısa süreliğine destek seviyesinin üzerine çıkmasını yanıltıcı buluyor. Asıl büyük satış dalgasının henüz gerçekleşmediği ve 63 bin dolar bölgesinin test edileceği öngörülüyor.

Bitcoin Teknik Analiz Grafiği:

Haftalık RSI göstergesi de alarm veriyor. Oran 14,54 seviyesine indi. Bu rakam, 2018 kripto kışında ve COVID krizinde görülen seviyelere denk geliyor. Tarihsel olarak bu seviyeler büyük satış dalgalarından hemen önce ortaya çıkıyor.

Ethereum Kısa Vadede Daha İyi Görünüyor Ama...

Ethereum, kısa vadede Bitcoin'in üzerinde performans göstererek kritik direnç seviyelerini aştı ve günlük RSI'ı alt eşiğin üzerine çıkardı. ETH/BTC paritesi de uzun vadeli direnci iki kez kırarak yukarı yönlü bir momentum sergiledi. Ancak Dishner, bu tablonun kalıcı olmayabileceğini vurgulayarak Ethereum'un nihayetinde Bitcoin'in geniş çaplı satış dalgasına eşlik edeceğini savunuyor.

Ethereum Teknik Analiz Grafiği:



Stablecoin Verisi Endişe Veriyor

Piyasada bir diğer önemli sinyal stablecoin dominansından geliyor. USDT ve USDC'nin toplam piyasa payı yüzde 13 direncine yaklaşıyor. Tarihsel olarak bu seviyenin aşılması Bitcoin'de sert satışlarla birlikte gerçekleşti. 2022'deki döngüde de aynı tablo yaşandı; stablecoin dominansı zirve yaptıktan sonra Bitcoin haftalarca düşmeye devam etmişti.

Makro Tablo Kriptoyu Zorluyor

Kripto piyasasının önünde ciddi engeller var. Trump'ın İran açıklamaları doları güçlendirdi. S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri aşağı döndü. Petrol yüzde 6 sıçradı. Korku endeksi olarak bilinen VIX 25 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler yatırımcıların riskli varlıklardan kaçtığını gösteriyor. Bitcoin de bu ortamda baskı altında kalmaya devam ediyor.

Altcoinlerde Durum Daha Kötü

Bitcoin zor günler geçirirken altcoinler daha da sert etkileniyor. XRP ve SOL, Şubat ayı diplerini yeniden test ediyor. Pek çok altcoin kritik destek seviyelerinin altına indi. Analistler bu tablonun ayı piyasasının henüz bitmediğine işaret ettiğini vurguluyor.

Altcoin Teknik Analiz Grafiği:



Dip Ne Zaman Gelir?

Geçmiş Bitcoin döngüleri incelendiğinde şu tablo ortaya çıkıyor. 2013 ile 2015 arasındaki düşüş 59 hafta sürdü ve yüzde 87 kayıp yaşandı. 2017 ile 2018 döngüsü yaklaşık bir yıl sürerken yüzde 84 değer eridi. 2021 ile 2022 arasındaki ayı piyasası ise 54 haftada yüzde 77 gerileme getirdi.

Bu verilere dayanarak Dishner, mevcut döngünün zirveden itibaren en az 52 hafta süreceğini öngörüyor. Buna göre olası dip Ekim 2026'ya işaret ediyor. Üstelik kapitülasyon sonrasında bile piyasanın hemen toparlanmadığını hatırlatan analist, geçmiş döngülerde kalıcı yükselişin başlaması için 19 ile 40 hafta arasında bekleme süresinin geçtiğini aktarıyor.

Tüm göstergeler Bitcoin'in yapısal olarak ayı piyasasında olduğuna işaret ediyor. Yatırımcıların temkinli yaklaşımını korumaya devam etmesi tavsiye ediliyor.