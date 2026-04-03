Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 Nisan 2026 tarihli haftalık bülteninde yatırımcıları korumaya yönelik kritik bir hamle yaptı. 2026/20 numaralı bültende yayımlanan karara göre sermaye piyasalarında izinsiz faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Piyasa düzenini sağlamak ve küçük yatırımcıyı korumak amacıyla denetimlerini sıkılaştıran SPK, yasal lisansı olmamasına rağmen yatırım hizmeti sunduğu belirlenen ve Türkiye'deki yatırımcıları hedef alan internet siteleri mercek altına alındı.