Şirket tarafından yapılan açıklamada, S&P Global Ratings tarafından gerçekleştirilen değerlendirme kapsamında, şirketin kredi notunun “BB” (durağan görünüm) olarak teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yurt dışında ihraç edilen tahvile ilişkin kredi derecelendirme notunun ise “BB-” (durağan görünüm) olarak korunduğu ifade edildi.

BB NOTU NE ANLAMA GELİYOR?

S&P Global Ratings'in kredi notu skalasında "BB", yatırım yapılabilir seviyenin (BBB- ve üzeri) altında kalan spekülatif kategoride yer almaktadır. Bu not, yatırımcılar tarafından yüksek riskli bir değerlendirme olarak kabul edilmektedir.

TAV Havalimanları'nın şirket notu olan "BB" ile tahvil notu olan "BB-" arasındaki bir kademelik fark ise tipik bir uygulamadır; tahvil notlarının şirket notuna kıyasla bir basamak geride tutulması, tahvil alacaklılarının tasfiye süreçlerindeki öncelik sıralamasıyla ilgilidir.

Durağan görünüm ise önümüzdeki dönemde not değişikliği beklenmediğine işaret etmektedir; ne artış ne de düşüş yönünde belirgin bir baskı öngörülmektedir.

Peki bu not yatırımcı için ne ifade eder? Yatırım yapılabilir seviyede kredi notuna sahip olmak kurumsal yatırımcılar açısından hala kritik bir eşik olmayı sürdürmektedir.

"BB" kategorisindeki şirketlerin tahvilleri, sigortacılar ve emeklilik fonları gibi düzenleyici kısıtlamalara tabi kurumsal yatırımcıların portföylerine giremez; bu kağıtlar ağırlıklı olarak yüksek getiri (high yield) fonları ve risk iştahlı uluslararası yatırımcılar tarafından tercih edilir. TAV için bu notun korunması, uluslararası tahvil piyasasına erişimin ve mevcut borçlanma maliyetlerinin istikrarlı seyrini sürdürmesi açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendirilmektedir.

