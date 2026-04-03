Günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler ARFYE (+3.22 baz puan), BULGS (+2.89 baz puan) ve MEGMT (+2.60 baz puan) oldu. Aynı dönemde yabancı oranı en çok azalan hisseler ise EMPAE (-7.15 baz puan), AKFIS (-4.52 baz puan) ve ANELE (-3.03 baz puan) olarak sıralandı.

Raporda, son günlerde yabancı oranı kesintisiz artış gösteren hisselere de yer verildi. Buna göre BMSTL, KRPLS, VERUS ve YGGYO hisselerinde 9 gündür, AGYO hissesinde ise 7 gündür yabancı oranı artışı devam ediyor.

Kaynak: İş Yatırım

Öte yandan yabancı oranı sürekli düşüş gösteren hisseler arasında AGHOL, ALCAR, EGEEN, KARSN ve LOGO hisseleri öne çıktı. Bu hisselerde 9 gündür yabancı oranında düşüş kaydedildi.

