Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,94, yıllık ise yüzde 30,87 arttı. Açıklanan veriler sonrası nisan ayı kira artış oranı da belli oldu.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,82 oldu.

Nisan ayında kira bedellerine yasal olarak yüzde 32.82 oranında tavan zam uygulanabilecek.

Mart 2026 kira artış oranı yüzde 33,39 olarak gerçekleşmişti.

KİRALAR NE KADAR ARTACAK? İŞTE ÖRNEK HESAPLAR

Zam oranının netleşmesiyle birlikte gözler "yeni kira ne olacak?" sorusuna çevrildi. İşte yüzde 32,82'lik artışa göre örnek hesaplamalar:

20.000 TL → 26.564 TL (+6.564 TL)

30.000 TL → 39.846 TL (+9.846 TL)

40.000 TL → 53.128 TL (+13.128 TL)

50.000 TL → 66.410 TL (+16.410 TL)

60.000 TL → 79.692 TL (+19.692 TL)

70.000 TL → 92.974 TL (+22.974 TL)

80.000 TL → 106.256 TL (+26.256 TL)

90.000 TL → 119.538 TL (+29.538 TL)

100.000 TL → 132.820 TL (+32.820 TL)

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE üzerinden hesaplanır.

Mevcut kira x TÜFE oranı = Zam tutarı

Mevcut kira + zam tutarı = Yeni kira